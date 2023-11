No Dia Internacional da Memória Trans, Lisboa recebe vigília pelas vítimas

A vígila acontece esta segunda-feira às 18h30 no Jardim da Cerca da Graça. No último ano morreram 320 pessoas vítimas de transfobia no mundo.

No Dia Internacional da Memória Trans, assinalado esta segunda-feira, dia 20 de Novembro, há uma vigília em Lisboa para "fazer o luto em memória de todas as vidas trans perdidas às mãos da transfobia" — 321 em todo o mundo durante o último ano.

A concentração está marcada para as 18h30 no Jardim da Cerca da Graça, em Lisboa, e é uma forma de “alertar para o perigo de vida e condições precárias” que as pessoas da comunidade LGBTQI+ enfrentam, explica A Teia, uma das plataformas organizadoras. Durante a vigília, depois de serem recordados os nomes de cada uma das 321 vítimas, cumprir-se-á um minuto de silêncio.

Segundo o mais recente relatório da organização Transgender Europe (TGEU), referente a dados entre Outubro de 2022 e Setembro de 2023, foram mortas 321 pessoas trans em todo o mundo, sendo a maioria mulheres trans negras.

De modo global, sabe-se que quase metade das vítimas (48%) eram trabalhadoras do sexo, percentagem que sobe para os 78% se olharmos apenas para os homicídios na Europa, onde morreram 16 pessoas. Praticamente todas eram mulheres (94%), sendo que 80% foram também vítimas de racismo ou xenofobia.

Os lugares onde mais homicídios foram registados são a via pública e a residência da própria vítima. Os autores dos crimes recorreram principalmente a armas de fogo e a armas brancas.

No ano anterior, entre Outubro de 2021 e Setembro de 2022, a transfobia vitimou, segundo os registos disponíveis, 327 pessoas.

Linhas de Apoio e de Prevenção do Suicídio em Portugal SOS Voz Amiga

Lisboa

Das 15h30 às 00h30

213 544 545 - 912 802 669 - 963 524 660 Conversa Amiga

Inatel

Das 15h às 22h

808 237 327

210 027 159 Vozes Amigas de Esperança de Portugal

Voades-Portugal

Das 16h às 22h

222 030 707 Telefone da Amizade

Porto

Das 16h às 23h

228 323 535 Voz de Apoio

Porto

Das 21h às 24h

225 506 070 SOS Estudante

Linha de apoio emocional e prevenção do suicídio.

Todos os dias das 20h à 1h (excepto férias escolares)

915246060 (Yorn) - 969554545 (Moche) - 239484020 (Fixo) Todas estas linhas são de duplo anonimato — garantido tanto a quem liga como a quem atende. Para encaminhamento, a linha do SNS24 (808 24 24 24) é assumida por profissionais de saúde.

O Brasil mantém-se, pelo 15.º ano consecutivo, como o país que mais mata pessoas trans, registando uma centena de homicídios no último ano. O México surge no segundo pior lugar, com meia centena de mortes.

"É importante notar que ao número de pessoas trans assassinadas acrescem todas as pessoas trans que continuam a morrer em consequência indirecta da violência estrutural", acrescenta A Teia, referindo as mortes por suicídio, negligência médica e as que "não são contabilizadas devido à invisibilidade e exclusão de dados relativos a pessoas trans".

A par da plataforma A Teia, a vigília, já realizada nos últimos anos, é organizado em colaboração com as organizações API - Acção Pela Identidade, Sintra Friendly, Opus Diversidades, Clube Safo, Panteras Rosa, Anémona e a plataforma TransParente.

Em declarações ao P3, Joana Isabel Gomes, do Clube Safo, esclarece que estão ainda planeados eventos semelhantes esta segunda-feira no Porto (Jardim do Campo 24 de Agosto, às 21h) e nas Caldas da Rainha (Escola do Parque, às 19h).