Justiça fiscal para os recibos verdes, será desta?

Com facilidade se percebe que, para o mesmo imposto, há regras diferentes. Não se consegue entender o raciocínio, já que a origem do rendimento dos trabalhadores independentes é a mesma: o trabalho.

Há muito reclamado, a proposta de alteração à lei do orçamento que altera o regime em sede de retenção na fonte em IRS é daquelas que repõem verdadeiramente a justiça fiscal nesta matéria.

Até aqui, às retenções na fonte para recibos verdes — abrangidos que estão pela actividade exercida no âmbito do artigo 151.º do Código do IRS — é aplicada uma taxa fixa de 25% independentemente do valor auferido. O actual regime fiscal do trabalho independente, que tem um tratamento fiscal na retenção na fonte diferente do trabalho dependente, prejudica bastante os seus titulares de rendimento.

A sua discriminação face aos trabalhadores dependentes pode acabar e já vem tarde. Assim, a proposta de alteração à lei do orçamento é mais justa na medida em que, para os trabalhadores independentes, é utilizada a mesma formulação técnica e fiscal que se aplica ao rendimento do trabalho dependente. Para estes, a taxa de retenção em IRS, sendo progressiva, é aplicada em função do rendimento auferido, ou seja, quando mais se aufere, mais retenção de IRS se aplica.

No caso do trabalhadores independentes, como a taxa é fixada em 25%, independentemente do rendimento, com facilidade se percebe que, para o mesmo imposto, há regras diferentes, pelo que não se consegue entender o raciocínio, sendo que a origem do rendimento é a mesma: o trabalho.

"O actual regime fiscal do trabalho independente, que tem um tratamento fiscal na retenção na fonte diferente do trabalho dependente, prejudica bastante os seus titulares de rendimento."

Para melhor se perceber, vejamos o exemplo a seguir. Imaginemos um designer que trabalha por conta de outrem, é solteiro, sem dependentes a cargo e aufere um rendimento mensal de 1500 euros. Este contribuinte vê a ser aplicado por via retenção na fonte um valor de 236,27 euros.

Já o seu colega de profissão, mas que trabalha em recibos verdes com um rendimento também de 1500 euros nas mesmas condições fiscais, isto é, solteiro e sem dependentes a cargo, a retenção na fonte é de 375 euros. A diferença? 138,73 euros.

Para os trabalhadores independentes, aplicada a taxa fixa, não torna o imposto progressivo como de facto ele é, criando entre dois titulares da mesma origem de rendimento uma grande injustiça fiscal. Pretende-se agora sanar esta enorme injustiça com a proposta de alteração à lei do orçamento.

Os trabalhadores independentes — não aqueles que o são por escolha mas porque ou é assim ou não é nada — já perdem bastante face à Lei Geral do Trabalho, e com as actuais regras fiscais também são bastante penalizados.

Bem se sabe que a proposta agora apresentada não passa disso mesmo e espera-se que a mesma seja acompanhada por todos os grupos parlamentares. Mesmo não sendo, pela composição da Assembleia da República, a proposta deverá dar frutos positivos por duas razões: o partido que fez a proposta é do Governo que tem maioria absoluta e temos eleições em Março (e há coisas que têm de dar votos).

É uma medida eleitoral? É. Mas é daquelas que tem jeito, que é justa e peca por vir tardiamente. Não houvesse demissão do primeiro-ministro e, por consequência, do Governo e esta medida ia parar de novo às calendas gregas. Ainda bem que, às vezes, há eleições fora do seu tempo e esta proposta, à semelhança do IUC, é a prova disso mesmo.