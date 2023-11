Exodus Aveiro Fest: mais uma viagem ao mundo, com uma mensagem especial

Já se sabia que a edição deste ano do Exodus Aveiro Fest iria ter um forte cariz humano e a tónica foi deixada logo na sessão de Warm-up, na noite de sexta-feira. Doug Menuez, fotógrafo americano que testemunhou a “revolução digital” em Silicon Valley, acompanhando de perto os seus protagonistas, nomeadamente Steve Jobs – experiência da qual resultou o livro Fearless Genius: The Digital Revolution in Silicon Valley 1985-2000, da Simon & Schuster’s Atria Books –, subiu ao palco para falar sobre esperança, mais concretamente sobre como manter a esperança em situações desafiantes. O fotógrafo e realizador de documentários, com uma carreira de mais de 40 anos e actualmente a residir em Portugal, fez eco das palavras do monge benedito irmão David, com quem desenvolveu o filme Blessings: “o medo é opcional”, citou, antes de partilhar com a assistência algumas experiências pessoais que são disso mesmo testemunho.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt