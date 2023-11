As revoluções estão a passar pelo Porto/Post/Doc

Ciompi e Between Revolutions são dois filmes sobre revoltas do passado que falam aos nossos dias — e mais dois grandes filmes num festival de alto nível.

Ainda não vimos toda a competição internacional do Porto/Post/Doc, mas o que já vimos é bem mais coerente e bem mais interessante do que o recente concurso do Doclisboa; como se o festival de cinema do real da Invicta tivesse “abarbatado” para si alguns dos melhores títulos que foram sendo exibidos no circuito de festivais de 2023, inclusive com uma dimensão subterrânea de activismo que encaixaria na perfeição na lógica do Doclisboa. Como o provam dois títulos que falam de revoltas e revoluções e de gente apanhada nessa história que acaba por constranger e limitar — até mesmo refazer — o seu destino.