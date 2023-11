Numa “noite de açucenas”, músicos e amigos despediram-se de Sara Tavares

A notícia da morte da cantora Sara Tavares, aos 45 anos, surgiu ao final do dia de domingo e marcou não só a noite televisiva, com uma edição emocionada do concurso The Voice na RTP1, menções na emissão da TVI e preenchendo o noticiário, como gerou uma vaga de homenagens dos altos representantes do Estado e de comoção nas redes sociais conforme as horas avançavam.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt