Festival Evil Live traz Machine Head, Megadeth e Avenged Sevenfold em 2024

Datas do festival dedicado ao metal mantêm-se no final do mês de Junho. Também continuará no mesmo recinto, a Altice Arena.

O festival Evil Live regressa à Altice Arena, em Lisboa a 29 e 30 de Junho, anunciou a organização esta segunda-feira nas redes sociais, contando com cabeças de cartaz confirmados como a banda de Rob Flynn, Machine Head, os históricos Megadeth de Dave Mustaine e os californianos Avenged Sevenfold como cabeças de cartaz. Nenhuma das bandas é estreante nos palcos portugueses mas tem um conjunto de seguidores leais.

Electric Callboy, Corrosion of Conformity e Jiluka são os outros três nomes revelados pela organização do festival, que nasceu das cinzas do VOA. Foi precisamente no VOA que os Megadeth actuaram mais recentemente em Portugal. Também os Machine Head, que são pródigos na presença em Portugal a cada digressão, passaram por Lisboa no Outono de 2023.

Os Machine Head encabeçam o primeiro dia do festival e os Megadeth e Avenged Sevenfold estão escalados para o segundo e último dia, em que actuam os alemães Electric Callboy e os veteranos Corrosion of Conformity, de cuja formação original se mantém apenas o guitarrista Woody Weatherman. Os japoneses Jiluka actuam dia 29, representando a estreia em Portugal da banda de metal "visual kei", um estilo inspirado no glam rock dos anos 1980 mas que no caso da banda mistura uma variedade de géneros dentro do metal.

O evento é promovido pela Prime Artists e os bilhetes já estão à venda — 115 euros pelo passe de dois dias e 65 para bilhete único.