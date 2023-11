A longa batalha contra os incêndios na Bolívia

Voluntários e bombeiros locais juntaram-se à batalha contra um incêndio de longa duração que consumiu árvores e vegetação no nordeste da Bolívia, na quarta-feira (15 de Novembro).

De acordo com um voluntário, o incêndio na zona de Rurrenabaque, em Beni, tem um mês e tem sido difícil de extinguir. Milhares de animais morreram.

Cinquenta e seis por cento da destruição de florestas virgens ocorre em Beni, no nordeste do país, onde oito dos 19 municípios estão em alerta e as pessoas são afectadas por terem perdido as suas casas, fontes de água e colheitas.

Desde o início do ano, arderam três milhões de hectares na Bolívia.