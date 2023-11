“Pai” do ChatGPT foi despedido na sexta-feira, mas já se fala no regresso. Quem é Sam Altman e o que se passa na OpenAI?

O "pai" do ChatGPT, Sam Altman, foi afastado da liderança da OpenAI, empresa que ajudou a fundar, pelo actual conselho de administração (CA). O despedimento do presidente executivo, que foi anunciado na sexta-feira, surpreendeu a comunidade de inteligência artificial (IA). Ao longo do último ano, Altman tornou-se numa das figuras-chave da área, com o lançamento do ChatGPT, o chatbot ​da OpenAI que mostrou o potencial de criar programas informáticos capazes de compreender e responder aos pedidos de humanos em contexto de conversa. Era frequente ver Altman a participar em discussões sobre o futuro da IA e a importância de regular a tecnologia.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt