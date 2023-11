As lições de Molenbeek no combate à exclusão (mas também à gentrificação)

Um velho depósito de carros usados foi convertido num polo multifuncional com preocupações sociais. É agora visto como exemplo de reabilitação de uma área de Bruxelas conotada com o terrorismo.

O ruído incessante das serras mecânicas e das plainas eléctricas invade todo o pavilhão. Mas não é suficiente para abafar as explicações, em tom optimista, de Abraham Oun Tarck, quando estas lhe são solicitadas. “Nunca havia trabalhado com madeiras, não tinha a mínima ideia de como isto se fazia, mas aqui estou”, conta, num inglês algo hesitante, deixando escapar um sorriso a denunciar alguma timidez. Fugido em 2015 da guerra civil na Síria, onde trabalhava como engenheiro agrónomo, momento a partir do qual teve de deixar a família, na cidade de Hama, assume agora funções de coordenação do atelier da Boomerang Design.