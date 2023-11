Pelo menos nove mortos na República Dominicana devido às chuvas torrenciais

As chuvas fortes provocaram o desmoronamento de parte da parede de um viaduto na capital do país. As vítimas foram retiradas de cinco viaturas que ficaram sob os escombros.

As autoridades da República Dominicana registaram nove mortos no desmoronamento de parte da parede lateral de um viaduto na capital, afectada pelas chuvas torrenciais que atingiram o país.

O chefe do Corpo de Bombeiros do Distrito Nacional, José Luis Frómeta Herasme, disse que as vítimas foram retiradas de cinco veículos soterrados pela parede que caiu, por volta das 17h (22h de sábado em Lisboa).

Na sequência do incidente, as autoridades encerraram o viaduto central, bem como outras estruturas e túneis semelhantes na cidade, enquanto várias equipas trabalhavam na remoção dos destroços com maquinaria pesada.

O Presidente dominicano, Luis Abinader, decretou a suspensão do trabalho em todo o país, nos sectores público e privado, a partir das 22h (2h em Lisboa) até às 7h (11h em Lisboa) de segunda-feira, devido às chuvas torrenciais que continuam a afectar o país, de acordo com um comunicado da Presidência.

O Centro de Operações de Emergência mantém 30 das 32 províncias do país em alerta, devido à previsão de chuvas torrenciais, trovoadas e rajadas de vento associadas a uma perturbação tropical.

Milhares de pessoas foram retiradas das suas casas e dezenas de habitações e várias infra-estruturas em diferentes pontos do país ficaram danificadas.

O país está a ser afectado desde sexta-feira por fortes aguaceiros, trovoadas e rajadas de vento associadas a uma perturbação tropical sobre a parte oriental de Cuba. Os serviços meteorológicos previram que as chuvas continuem nas próximas horas e se desloquem para o nordeste do país.