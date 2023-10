Chuvas fortes no Norte de Portugal continental provocam 223 inundações

Os distritos mais afectados foram os de Braga, Viana do Castelo e Porto. Entre as 18h30 de sexta-feira e as 7h30 deste sábado de foram registadas 294 ocorrências.

As chuvas fortes que caíram no Norte do país entre a noite de sexta-feira e madrugada provocaram 294 ocorrências, incluindo 223 inundações em habitações e estradas, informou fonte da Autoridade Nacional de Protecção Civil.

Os distritos mais afectados foram os de Braga, Viana do Castelo e Porto. Entre as 18h30 de sexta-feira e as 7h30 deste sábado foram registadas 294 ocorrências que envolveram 1009 operacionais e 339 meios terrestres.

Na sexta-feira, os distritos de Viana do Castelo e Braga e a Área Metropolitana do Porto já tinham registado dezenas de ocorrências devido à chuva forte, adiantou à agência Lusa fonte da Protecção Civil.

As ocorrências eram sobretudo de inundações na via pública e em algumas habitações, sem registo de feridos ou danos estruturais. Registaram-se nas últimas horas também algumas ocorrências por movimentações de terra nas mesmas regiões.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou até às 0h deste sábado os distritos do Porto, Aveiro, Viana do Castelo e Braga em alerta laranja devido à chuva “forte e acompanhada de trovoada”.

Quinze distritos – Viseu, Évora, Porto, Vila Real, Setúbal, Santarém, Viana do Castelo, Lisboa, Leiria, Beja, Castelo Branco, Aveiro, Coimbra, Portalegre e Braga - estavam em alerta amarelo devido à chuva, válido até às 3h de sábado.

Também os distritos de Viseu, Porto, Vila Real, Viana do Castelo, Aveiro, Coimbra e Braga estavam em alerta amarelo até às 3h de sábado devido a trovoadas “frequentes e dispersas”.

O aviso laranja é o segundo mais grave da escala e é emitido em situação meteorológica de risco moderado a elevado.