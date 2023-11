Nesta pequena capela em reconstrução vai-se destapando uma decoração singular

É na capela de Nossa Senhora da Conceição, em Guimarães, que se está, passo a passo, a cicatrizar o que as marcas do tempo se encarregaram de despedaçar. Ali, onde não cabem mais do que 80 pessoas, mora uma justaposição singular entre o revestimento de um conjunto de azulejos azuis e a presença de talha dourada que, logo à entrada, prende o olhar. Mas a passagem do tempo e a vileza das intempéries castigaram este templo que está em recuperação desde 2017 e só reabrirá em 2028.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt