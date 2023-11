Na Comporta, uma garrafeira com as “coisas que ninguém tem”

A garrafeira Garcias Wines&Spirits, que ocupa um antigo armazém da Herdade da Comporta, foi eleita Loja/Garrafeira do Ano pela Revista de Vinhos seis meses após a abertura. Percebe-se porquê.

Para a Garcias, uma das principais empresas nacionais de comercialização de vinhos, o objectivo era claro desde o início: criar um espaço diferenciado, exclusivo, personalizado e mais uma série de expressões que assentam na perfeição à “Comporta 2.0”. A arquitectura também não poderia ser deixada ao acaso, com um interior iluminado por candeeiros feitos à mão, de forma a criar a sensação de estarmos dentro de uma barrica.

Casos há em que das palavras ao produto final vai uma grande distância. Aqui basta entrar para perceber que este se trata, de facto, de um projecto distinto. Desde logo, pela diversidade. Cerca de 3200 referências bem organizadas e catalogadas, num ambiente exclusivo, sim, mas informal, personalizado em Tito Pereira (logística) André Cupido (gerente da loja) e Pedro Luz (sommelier).

Há mais pessoas na equipa, mas são eles quem dá a cara. Não serão muitos funcionários e demasiados vinhos para uma localidade, sobretudo, sazonal? Não, respondem em sintonia. Garantem que no Verão o fluxo é maior, mas é quando os dias quentes se vão embora que fazem os grandes negócios. “Temos dias em que uma garrafa nos faz a semana. Ou o mês”, garante Pedro.

O segredo está no cofre. Uma sala climatizada que tem “coisas que ninguém tem”. Quinze garrafas de Petrus ou uma colecção de seis Romanée-Conti no valor de 92 mil euros – uma delas custa 52 mil euros, a garrafa mais cara da casa – são apenas dois dos exemplos. Sem falar nas bebidas espirituosas. Cerca de um milhão de euros em garrafas. Fora do cofre, são outros quinhentos (mil euros).

Desenganem-se, contudo, aqueles que pensam que esta é uma loja só para ricos, estrangeiros ou coleccionadores. O que mais sai são vinhos portugueses. Da casa e da terra. O Herdade da Comporta, no topo da lista, mas também de outros produtores da região. São centenas de referências, com nomes mais ou menos conhecidos e a preços normais. “A maior parte dos nossos clientes é conhecedor, sabe o que quer e, na maior parte das vezes, o que quer é os vinhos da região. E nós tentamos orientá-los da forma mais personalizada possível”, conclui André, garantindo que não são apenas distribuidores ou vendedores, mas sim embaixadores locais.

Garrafeira Garcias Wine & Spirits, na Comporta (Alcácer do Sal) Marisa Cardoso Entre os vários tesouros da garrafeira Garcias Wine & Spirits estão algumas garrafas de Romané-Conti, uma delas no valor de 52 mil euros Tito Pereira (logística) André Cupido (gerente da loja) e Pedro Luz (sommelier) dão a cara pela Garcias Wine & Spirits, na Comporta Marisa Cardoso Fotogaleria Garrafeira Garcias Wine & Spirits, na Comporta (Alcácer do Sal) Marisa Cardoso

Garcias Wines & Spirits

Herdade da Comporta Estrada, estrada N253, Comporta (Alcácer do Sal)

Tel.: 265092845

Das 10h às 19h. Não encerra.

Este artigo foi publicado no n.º 6 da revista Solo.