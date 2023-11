Novas lideranças da Anacom e ANAC aguardam por parecer do Parlamento

Sandra Maximiano e Ana Mata são as escolhas do Governo para os reguladores das comunicações e da aviação, respectivamente.

O pedido do Governo à Comissão de Economia, Obras Públicas, Planeamento e Habitação para ouvir as personalidades escolhidas para a presidência das entidades reguladoras da aviação e das comunicações, ANAC e Anacom, respectivamente, chegaram ao Parlamento antes do início da crise que levou ao pedido de demissão do primeiro-ministro.