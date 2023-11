Filipe Quaresma: “As suites de Bach são um projecto de vida”

Filipe Quaresma gravou as suites para violoncelo de Bach, um desafio imenso que ganhou corpo em disco. Tocou-as no violoncelo Montagnana, com 300 anos, que pertenceu a Guilhermina Suggia.

As voltas que a vida dá. Filipe Quaresma começou por estudar piano. Só aos 12 anos passou para o violoncelo, e foi ainda antes da paixão do violoncelo que conheceu a música de Bach. “Tive um grupo de amigos mais velhos que me apresentaram missas, paixões, cantatas, feitas por grandes músicos como o [Philippe] ​Herreweghe​, o Gardiner. Foi no início dos anos 90. Fiquei fascinado por esta música e estas interpretações”, conta. Mal sabia ele que décadas depois trabalharia com o mesmo John Eliot Gardiner que admirara quando tinha apenas 11 anos. Filipe Quaresma tem hoje 43 e é um violoncelista reconhecido internacionalmente.