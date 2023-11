Sismo com magnitude de 2,3 na escala de Richter nos Açores

O sismo foi registado pelas 13h21 deste sábado. Na Terra Chã, o sismo foi sentido com intensidade III na escala de Mercalli.

Um sismo com magnitude de 2,3 na escala de Richter foi registado este sábado, pelas 12h31 locais (menos uma hora que em Lisboa), na ilha Terceira, segundo a rede do CIVISA – Centro de Informação e Vigilância Sismovulcânica dos Açores.

O epicentro foi registado no vulcão de Santa Bárbara, ainda de acordo com a mesma fonte, tendo o sismo sido sentido com intensidade máxima de III na escala de Mercalli, na Terra Chã.

Desde 24 de Junho de 2022 que a actividade sísmica no vulcão de Santa Bárbara se encontra "acima dos valores normais de referência", com o nível de alerta científico V2 (possível reactivação do sistema – sinais de actividade moderada).

O vulcão de Santa Bárbara, na ilha Terceira, é considerado um vulcão activo, tendo entrado em erupção, pela última vez, em 1761, apresentando duas caldeiras.