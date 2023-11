Os negócios da China de Lacerda Machado

Quando o advogado Diogo Lacerda Machado regressou a Portugal, em 1990, após uma experiência de dois anos em Macau, como assessor na administração e justiça do Governo no território, estava convicto do potencial financeiro da China e da relevância deste gigante asiático na futura economia mundial. Rapidamente a sua actividade profissional o juntou ao milionário do jogo Stanley Ho (1921-2020) como ponta-de-lança dos seus investimentos externos, que passaram também pela criação de uma rede de relações ao nível político e empresarial, que ainda perduram.

