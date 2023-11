MNE anuncia saída de mais oito cidadãos portugueses de Gaza

Oito cidadãos sinalizados por Portugal já saíram de Gaza, através da passagem de Rafah, estando a caminho do Cairo, havendo uma cidadã palestiniana residente em Portugal que preferiu ficar no território, anunciou esta sexta-feira o Ministério dos Negócios Estrangeiros.

"Já estão fora de Gaza oito cidadãos sinalizados pelas autoridades portuguesas para a retirada do território - dois nacionais e seis familiares - os quais estão, neste momento, a caminho do Cairo", lê-se numa nota do MNE, que dá conta de que "uma cidadã palestiniana, com residência em Portugal, optou por permanecer no território".

"Prosseguem ainda as diligências para a retirada da menor que estava autorizada a sair, e cujos familiares tragicamente faleceram no bombardeamento da passada quarta-feira, o que não foi possível até ao momento devido a dificuldades de comunicação com os seus familiares", diz ainda o MNE.

Na nota, o MNE dá conta que a saída "decorreu através da passagem de Rafah, aberta para a saída de cidadãos estrangeiros de Gaza para o Egipto" e salienta que "tratou-se de uma operação complexa levada a cabo pelas autoridades egípcias, em articulação com as autoridades israelitas, coadjuvadas por uma equipa portuguesa que se deslocou esta manhã à fronteira para auxiliar na retirada".

As embaixadas de Portugal no Cairo e em Israel, bem como a representação diplomática de Portugal em Ramallah e o Gabinete de Emergência Consular em Lisboa "estiveram em contacto permanente com estes cidadãos, bem como com as respectivas autoridades locais para concretizar a saída em segurança", acrescenta o ministério liderado por João Gomes Cravinho.

"O repatriamento destes oito cidadãos, a partir do Egipto, ficará a cargo do Estado Português, que assegura alojamento e transporte para território nacional", conclui-se no comunicado distribuído esta sexta-feira à imprensa.