Presidente do Chile anuncia fim de namoro de cinco anos nas redes sociais

Gabriel Boric pôs um ponto final no romance com bons desejos à cientista social Irina Karamanos.

O Presidente do Chile, Gabriel Boric, comunicou nesta quinta-feira, através das redes sociais, que se está a separar da cientista social Irina Karamanos, com quem teve um relacionamento de cinco anos. Numa extensa publicação no Instagram, o líder chileno expressou a sua apreciação pela agora ex-namorada, descrevendo-a como “extraordinária em todas as dimensões em que se pode compreender uma pessoa”.

“Há algumas semanas, decidimos separar os nossos caminhos no que diz respeito ao nosso relacionamento romântico devido a visões diferentes sobre o futuro íntimo. No entanto, decidimos (ou melhor, sabemos) que continuaremos a ser companheiros para sempre”, escreveu Boric.

No seu comunicado, o Presidente também dirigiu mensagens a quem classificou como “apostadores de possíveis desgraças”, assegurando que a decisão de separação não está relacionada a envolvimentos com outras pessoas: “Nenhum de nós tem outros parceiros, e tudo foi discutido detalhadamente como duas pessoas que viveram juntas os anos mais intensos de suas vidas. Amámo-nos infinitamente e continuaremos a nos amar”, declarou Boric.

E acrescentou: “Sabemos que nos próximos dias as especulações estarão à ordem do dia, e embora tivéssemos preferido viver esse processo em privado, ambos entendemos que é melhor contar a história por nós mesmos e deixar que aqueles que gostam de inventar ou projectar em outros seus desejos inconfessos fiquem apenas com seu próprio eco”.

O casal estava junto desde 2019 e durante a campanha presidencial de Boric, em 2021, Irina optou por se manter longe dos holofotes.

Exclusivo PÚBLICO/Folha de S. Paulo