Inflação da zona euro recua para mínimo de dois anos nos 2,9%

A taxa de inflação anual recuou, em Outubro, para os 2,9% na zona euro e para 3,6% na União Europeia (UE), os valores mais baixas em mais de dois anos, de acordo com os dados divulgados esta sexta-feira pelo Eurostat.

O valor da inflação nos países da área do euro de Outubro compara com 4,3% em Setembro e 10,6% no mês homólogo de 2022, atingindo o valor mais baixo desde Agosto de 2021 (3,0%).

No conjunto dos 27 Estados-membros, a queda para 3,6% compara-se com a de 4,9% do mês anterior e com a de 11,5% de Outubro de 2022, em linha com a de Setembro de 2021 (3,6%).

Em Portugal, a taxa recuou de 4,8% em Setembro para 3,2% em Outubro, um valor que não fica longe da média da zona euro, sendo que em termos homólogos fixou-se em 2,1%.

De acordo com o gabinete estatístico da UE, as menores taxas de inflação anual, medida pelo Índice Harmonizado de Preços no Consumidor (IHPC), registaram-se na Bélgica (-1,7%), nos Países Baixos (-1,0%) e na Dinamarca (-0,4%).

Já as mais elevadas, verificaram-se na Hungria (9,6%), na República Checa (9,5%) e na Roménia (8,3%).

Na Alemanha, a maior economia da EU e da zona euro, a taxa de inflação caiu de 4,3% para 3%, na variação mensal, e em França de 5,7% para 4,5%.

Em sentido contrário, Espanha registou uma subida em Outubro, para 3,5%, face aos 3,3% do mês anterior.