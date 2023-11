Nídia trouxe para a linha da frente a sua “alma africana”

95 Mindjeres é o terceiro álbum da produtora da Príncipe. O título é inspirado no grupo de guerrilheiras com papel central na luta da libertação pela Guiné-Bissau nas décadas de 1960 e 1970.

O título do novo disco de Nídia, 95 Mindjeres, conta uma história dentro da história maior de uma revolução. Uma história que costuma ficar na borda do prato, fora das narrativas dominantes. Aprendamos, registemos: as 95 mindjeres (95 mulheres em crioulo) era um grupo de jovens guerrilheiras que teve um papel central na luta pela libertação da Guiné-Bissau do jugo colonial português nas décadas de 1960 e 1970, um movimento encabeçado por Amílcar Cabral (1924-1973), co-fundador e então líder do PAIGC – Partido Africano da Independência da Guiné e Cabo Verde.