Alunos em protesto pelo clima expulsam representantes do Chega da FCSH

Dezenas de estudantes da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas (FCSH) da Universidade Nova de Lisboa expulsaram daquele recinto, ao início da tarde desta quinta-feira, representantes do Chega, incluindo a deputada do partido de direita radical Rita Matias. O grupo estava a distribuir panfletos que satirizavam o activismo climático justamente na semana em que a Greve Climática Estudantil (GCE) iniciou uma temporada de acções, incluindo na FCSH.

Nesta quinta-feira, o núcleo da GCE daquela faculdade tinha marcado uma manifestação para as 13h30, mas a chegada do Chega à FCSH – por volta das 11h30 –, antecipou o protesto, ao qual se juntaram estudantes que não estavam directamente ligados à GCE. "A comunidade estudantil em geral estava vivendo um dia normal, até as pessoas do Chega começarem a chegar e a distribuírem panfletos com uma imagem que satiriza o movimento climático", descreveu ao PÚBLICO Lux Souto Maior, estudante da FCSH e porta-voz do núcleo da GCE da faculdade.

O panfleto da autoria da Juventude Chega dizia "Desmontar a crise climática para totós". "Usaram o rosto de uma activista do Climáximo sem a sua permissão, modificaram o que dizia o cartaz dela e usaram-no contra o movimento climático em geral", referiu ainda Lux Souto Maior, já depois de a manifestação ter conseguido expulsar o grupo e a faculdade voltar à normalidade.

Nos vídeos divulgados do momento, é possível ver os estudantes a gritarem “Fora!” e “Rua!” aos representantes do partido da direita radical. “Os estudantes da manifestação não aceitaram a sua presença [do Chega]”, de acordo com o comunicado da GCE divulgado.

"O Chega veio aqui de propósito para fazer propaganda contra as ocupações, a satirizar a nossa ocupação e os nossos protestos pelo clima. Nós condenamos a posição deles porque estamos a combater pelo nosso futuro, pelas nossas vidas. Enquanto jovens temos essa responsabilidade", disse ao PÚBLICO Maria Faria, outra estudante da FCSH que também está na ocupação. "Somos uma faculdade pelos valores de Abril e os ideais do Chega não são compatíveis com os valores de Abril, de todo", acrescentou.

A polícia também esteve no local. Contactado pelo PÚBLICO, o Comando Metropolitano de Lisboa da PSP apenas indica que o apoio da polícia foi solicitado através do 112 por volta das 12h54, não adiantando quem fez o pedido. Mas o PÚBLICO apurou que foi o Chega que chamou a PSP.

Desde o início desta semana que vários alunos de diferentes instituições de ensino têm estado em protesto pelo clima nas escolas e faculdades, reivindicando o fim dos combustíveis fósseis até 2030 e electricidade 100% renovável e acessível até 2025.

Desde dia 13 são já nove os estudantes que foram detidos (e depois libertados): na noite de segunda para terça-feira, foram detidos seis estudantes por se recusarem a sair da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas (FCSH) e, na quarta-feira, foram detidas três estudantes na Faculdade de Psicologia da Universidade de Lisboa. com C.C.S.