Direita diz que o recuo no IUC é “eleitoralismo” socialista

No entender do PSD, o argumento invocado pelo PS para suportar a descida do IUC — “preocupações ambientais” — era “falso”. BE e IL pedem a António Costa dedicação na pasta das Infra-Estruturas.

O PSD e a IL acusam o PS de “eleitoralismo” por recuar na medida que propunha o aumento do Imposto Único de Circulação (IUC). Para o PSD, o argumento invocado pelo PS para suportar esta medida — “preocupações ambientais” — era “falso”.

Falando aos jornalistas no Parlamento, Hugo Carneiro, deputado do PSD, rejeitou que o aumento do IUC se devesse a qualquer “preocupação ambiental” por parte do PS, mas sim a uma preocupação em “agravar o imposto para os portugueses”. Recordando que o PSD sempre defendeu o fim deste imposto, o deputado considera que o recuo do PS, à última da hora, se deve à aproximação das “eleições” — e não à “justiça social”, tal como escrito no documento dos socialistas.

Também Rui Rocha, líder da IL, falou no Parlamento sobre este assunto, relembrando que “quer o Governo, quer o PS” sempre se dedicaram à defesa do aumento do IUC, pelo que estamos perante uma decisão “oportunista” e “eleitoralista”.

Aos jornalistas, em declarações transmitidas na RTP3, Mariana Mortágua, líder do Bloco de Esquerda, considerou que a medida, “incompreensível”, teria que “desaparecer”. “Lamento que o PS e o Governo tenham demorado todo o processo de especialidade a reconhecer isto”, acrescentou.

Comentando a notícia de que o primeiro-ministro acumulará a pasta de ministro das Infra-Estruturas, que até então pertencia a João Galamba, Mariana Mortágua pediu ao Governo que aproveitasse os restantes três meses para “resolver problemas estruturais no país”. “Há decisões nas Infra-Estruturas que têm de ser tomadas e outras que não deviam ser tomadas”, começou por dizer. “A privatização da TAP é uma que não devia ser tomada”, exemplificou.

Já Rui Rocha aproveitou para, num tom irónico, felicitar o “novo ministro das Infra-Estruturas”, pedindo-lhe que “tenha a isenção e dedicação que, nos últimos dias, não demonstrou como primeiro-ministro” e que “se dedique mesmo aos interesses do país e não se ocupe com o seu tempo na interferência de justiça” ou gestão da imagem.

Ao fim da noite desta terça-feira, o grupo parlamentar do PS decidiu eliminar o agravamento do IUC, para os automóveis ligeiros de passageiros com matrícula anterior a 1 de Julho de 2007, previsto na proposta do Governo de Orçamento do Estado para 2024. Na proposta, os socialistas justificam esta decisão "por uma questão de justiça social e protecção dos cidadãos com maior vulnerabilidade económica".