Sánchez defende amnistia e apresenta-se como alternativa “às direitas reaccionárias”

Legitimar o futuro Governo e sublinhar os riscos da chegada ao poder da ultradireita – a alternativa à sua “coligação progressista” seria um executivo do Partido Popular apoiado pelo Vox – foram os primeiros objectivos do discurso de investidura de Pedro Sánchez. Só depois enumerou os avanços dos últimos cinco anos e os compromissos que agora assume, oito prioridades emanadas do acordo de governação assinado entre o PSOE e o Sumar, de Yolanda Sánchez. No fim, chegou a tão esperada defesa da lei da amnistia – mais um ataque aos que a ela se opõem – “em nome do interesse de Espanha e da paz”.

