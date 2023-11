Entre Israel e Gaza: uma guerra sangrenta sem tréguas

Nos últimos dias estivemos com os olhos noutras geografias, até porque Portugal está a viver uma crise política que nos vai levar às eleições de 10 de Março. Mas há mais mundo para além deste rectângulo e é importante olhar para um conflito que continua. Entre Israel e o Hamas continua uma guerra sangrenta, com um povo - o palestiniano - preso no meio do pequeno território de Gaza. Neste episódio, ouvimos jornalista Maria João Guimarães sobre os desenvolvimentos dos últimos dias no conflito entre Israel e o Hamas.

