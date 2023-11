EDP comercial desce em 2% os preços do gás natural em Janeiro

A EDP Comercial vai descer os preços de gás natural a partir de Janeiro e aponta para “uma redução média de 2%” da factura final dos clientes residenciais, ou uma redução média de 0,50 euros/mês.

A comercializadora de energia do grupo EDP tem quase metade dos cerca de 1,065 milhões de clientes residenciais do mercado liberalizado do gás, que vão começar a ser informados por carta da redução de preços no início de 2024.

De acordo com o boletim da ERSE que compara as ofertas comerciais de gás natural, no terceiro trimestre, numa lista de 12 propostas comerciais, a EDP ocupava a décima posição (num ranking em que a oferta mais barata é a do mercado regulado) com uma factura mensal de 56,13 euros para uma família de quatro pessoas.

Uma vez que a Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) já publicou as tarifas de gás natural que entraram em vigor em Outubro (uma subida de 0,6%) e estarão em aplicação até final de Setembro do próximo ano – e que incluem os preços regulados, mas também as tarifas de acesso às redes que são pagas pelo conjunto dos clientes, mesmo os que estão no mercado liberalizado – a empresa pode garantir que o preço final a pagar pelos clientes terá esta redução média de 2%.

Incerteza na electricidade

Coisa diferente é o que acontece com as tarifas de electricidade, que têm um calendário distinto do gás natural. A ERSE propôs em Outubro uma subida de 1,9% das tarifas em 2024, face a 2023.

No entanto, como a proposta tem de ser submetida ao parecer (não vinculativo) do conselho tarifário da ERSE, as tarifas definitivas só serão conhecidas a 15 de Dezembro.

É por isso que a EDP Comercial – que tem de comunicar aos clientes com 30 dias de antecedência as alterações de preços – antecipa uma redução de 15% da sua componente da tarifa, a componente de “Energia e Estrutura Comercial”, mas não se compromete com a evolução do preço final.

Esse resultado depende do que vierem a ser as tarifas anunciadas pela ERSE em Dezembro, que podem ser mais ou menos pesadas em termos de encargos de rede e custos do sistema a pagar pelos consumidores residenciais, e que terão influência na factura final dos clientes das comercializadoras do mercado liberalizado.

Tal como no gás, a EDP Comercial também é a empresa líder em número de clientes na electricidade, com mais de dois terços (69%) dos cerca de 5,5 milhões de consumidores residenciais do mercado liberalizado.

No boletim comparativo de ofertas comerciais do terceiro trimestre, entre 22 ofertas, a da EDP Comercial era a 16ª, com uma factura mensal de 88,32 euros, ligeiramente mais barata que o preço regulado (17º posto), que eram 92,43 euros.

“A partir de 1 de Janeiro de 2024, a EDP Comercial vai voltar a reduzir a sua componente do preço da electricidade praticado às famílias”, uma redução possível pela “evolução positiva dos custos com aquisição de energia nos mercados grossistas”, explica a empresa.

Mas o preço final “só poderá será calculado depois de publicadas pelo regulador [ERSE] as Tarifas de Acesso às Redes finais para 2024”.

Quando apresentou a proposta de preços regulados para o próximo ano (um aumento de 1,9%), a ERSE deixou o alerta de que a proposta tarifária “poderá sofrer alterações até à versão final a publicar a 15 de Dezembro”, devido às incertezas relativas à evolução dos preços da electricidade, num contexto geopolítico complexo.