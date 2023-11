Clientes que renegociaram contratos à habitação podem pedir fixação da prestação

Afinal, os detentores de créditos à habitação renegociados ao abrigo do Decreto-Lei n.º 80-A, de 25 de Novembro de 2022, ou seja, no âmbito do plano de acção para o risco de incumprimento (PARI), podem pedir a fixação da prestação durante 24 meses, ao contrário do que parece indicar o diploma que cria esta última medida e que entrou em vigor no início do corrente mês. A garantia é dada pelo Banco de Portugal (BdP), que esclarece que o PARI se extingue quando os clientes começam a pagar os empréstimos nas condições entretanto renegociadas.

