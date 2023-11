José Manuel Neto seguiu a pista de Armandinho para a música de O Fado

Inspirado pelo famoso quadro O Fado, do pintor José Malhoa, retrato mítico da boémia fadista no início do século XX, o cineasta francês Maurice Mariaud fixou em filme – também intitulado O Fado, não escondendo a sua fonte primordial – essa existência de um fado que coabitava com as noites em tabernas onde abundavam marinheiros e figuras marginais, lutas de navalha em riste, mulheres donas do seu destino, um marialvismo sempre à espreita, vidas duplas que separavam o ambiente familiar dos casos amorosos vividos ao abrigo da noite, onde a moral era mais elástica e as emoções mais incandescentes.

