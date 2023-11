No pub com Paul Laverty a pensar em Ken Loach

Tudo aponta para que O Pub The Old Oak seja o último filme de Ken Loach, o mestre do realismo social — Paul Laverty, que lhe escreve os filmes há 30 anos, nunca pensou que lhe saísse a “sorte grande”.

Paul Laverty começa por nos pedir desculpa do outro lado do ecrã. Apesar de ser princípio da tarde, ainda se está a recompor da noitada que teve em casa na véspera, mas rapidamente se deixa embalar no exercício da conversa sobre o seu trabalho com Ken Loach. Um trabalho que tudo indica encerrar-se com a sua 16.ª colaboração, O Pub The Old Oak (leia a crítica), esta semana nas salas portuguesas: o 16.º argumento que este ex-advogado e activista global, filho de pai escocês e mãe irlandesa nascido na Índia, escreve para o cineasta-figura de ponta do realismo social britânico.