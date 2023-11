Marcelo promulga nova lei das ordens profissionais

O Presidente da República promulgou esta terça-feira o decreto da Assembleia da República que estabelece o regime jurídico da constituição e funcionamento das ordens profissionais, mas aponta problemas e lembra os alertas que os próprios socialistas fizeram relativamente às "dificuldades" do processo legislativo.

Numa nota publicada no site da Assembleia da República, Marcelo Rebelo de Sousa informa que promulgou o decreto "tendo em conta a necessidade de, em sede de regulamentação, se assegurar o estrito cumprimento das obrigações éticas e deontológicas das sociedades multidisciplinares".

Isto, apesar de o PS ter votado isoladamente as alterações aos estatutos das ordens profissionais, de alguns deputados socialistas terem alertado para "dificuldades" ao longo do processo legislativo e de o próprio Presidente considerar que o regime exclui a "propriedade" dos sócios das ordens "por pessoas colectivas", como faz questão de salientar.

"Não obstante o conteúdo da declaração de voto de um conjunto de deputados do Partido Socialista (único partido que votou a favor) alertando para as dificuldades no procedimento legislativo que conduziu à aprovação deste diploma em urgência, e, apesar de a norma relativa aos sócios destas sociedades parecer excluir a sua propriedade por pessoas colectivas, o Presidente da República promulgou o decreto", lê-se na nota.

Há um mês, a 13 de Outubro, o Parlamento aprovou, em votação final global, os novos estatutos das ordens profissionais apenas com o voto favorável do PS, que tem maioria absoluta. O processo legislativo foi acelerado a pedido do Governo que alertou o Parlamento, em Setembro, para a "urgência" de aprovar a nova lei das ordens profissionais até 18 de Outubro para não se perderem as verbas do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), concretamente, o quarto pedido de pagamento do plano. Da esquerda à direita, e inclusive na bancada do PS, a forma apressada como o texto foi aprovado mereceu críticas.

Já a 25 de Outubro, o Presidente da República defendeu que o Parlamento não devia "ir a correr", antes optar por "uma fórmula legislativa minimalista, ainda que universal, que correspondesse àquilo que são as exigências europeias, dando tempo de depois olhar para a especificidade de cada um dos domínios versados". E alertou que "fica por definir, em muitos casos, o essencial".

Marcelo promulgou também o decreto da Assembleia da República que "cria o subsídio para acompanhamento no âmbito de deslocação a unidade hospitalar localizada fora da ilha de residência da grávida".