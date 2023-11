Galamba demitiu-se. Pedro Nuno ainda o vai resgatar?

O ministro das Infra-Estruturas, João Galamba, anunciou nesta segunda-feira que pediu a demissão ao primeiro-ministro “após profunda reflexão pessoal e familiar”. Mas não haverá lugar para Galamba numas eventuais listas de deputados feitas por Pedro Nuno Santos? Neste Soundbite são também tema as contradições de Mário Centeno.

