Costa caiu na sua própria armadilha: “já não sabe o que é da política e o que é da justiça”

Neste P24, conversamos com Leonete Botelho, editora de política do PÚBLICO.

Com a decisão do Presidente da República de convocar eleições para Março do próximo ano, António Costa permanecerá no cargo mais cinco meses, ainda que, a partir de Dezembro, à frente de um Governo de gestão, com poderes limitados.

Mas com o primeiro-ministro a ser investigado pela justiça, como separar agora o que é da política do que é da justiça, como António Costa tem defendido?

