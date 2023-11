Portuguesa Cláudia Belchior eleita presidente da European Theatre Convention

Assessora artística do CCB irá liderar o conselho da maior rede de teatros com financiamento público da Europa.

A assessora artística do Centro Cultural de Belém (CCB) Cláudia Belchior foi eleita presidente da European Theatre Convention durante a Conferência Internacional desta rede realizada em Timisoara, na Roménia, durante o fim-de-semana, anunciou esta organização internacional.

"Cláudia Belchior liderará o conselho da maior rede de teatros com financiamento público da Europa, que liga 64 membros de 31 países", numa altura em que "impulsiona uma nova visão estratégica para 2030", lê-se na página de abertura do site da European Theatre Convention (ETC).

Belchior, que presidiu o conselho de administração do Teatro Nacional D. Maria II de Julho de 2015 a Junho de 2022, é licenciada em História pela Universidade Nova de Lisboa, foi membro da direcção e tesoureira da European Theatre Convention (ETC) e actualmente é assessora artística da Fundação Centro Cultural de Belém.

Entre outras funções, Belchior foi ainda directora do Centro de Artes Performativas do CCB e directora adjunta de Planeamento e Orçamento do CCB, assim como directora de produção da Fundação Calouste Gulbenkian.

"Belchior traz a experiência de oito anos como presidente do Teatro Nacional D. Maria II, o maior teatro de Portugal, onde supervisionou o início de uma remodelação do edifício no valor de dez milhões de euros, e estabeleceu o quadro estratégico que sustenta o programa Odisseia Nacional", acrescenta o comunicado da ETC.

A eleição de Cláudia Belchior decorreu no sábado.

Num comunicado sobre a escolha da sua assessora, nesta segunda-feira divulgado, o CCB recorda que faz parte da ETC desde o ano passado.

Fundada em 1988, a ETC conta com 64 membros de 31 países europeus, "organiza actividades para criar um novo teatro" e "apoiar e lutar pelo sector teatral europeu, em contexto político".

"A ETC promove o teatro europeu como uma plataforma vital para o diálogo, a democracia e a interacção que responde, reflecte e envolve os diversos públicos e as sociedades em mudança", conclui o comunicado do CCB.

Timisoara acolheu a Conferência Internacional da ETC no âmbito das iniciativas da cidade como Capital Europeia da Cultura 2023.