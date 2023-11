Dua Lipa confirmada no festival NOS Alive, em Julho

A cantora e compositora Dua Lipa é a primeira confirmação para a 16.ª edição do NOS Alive, a decorrer entre 11 e 13 de Julho de 2024 no Passeio Marítimo de Algés. A superestrela da pop actua no segundo dia do festival, a 12, no palco principal, onde apresentará algumas das canções que darão corpo ao seu terceiro e novo álbum, cujo lançamento está previsto para 2024.

Uma delas será Houdini, o single avanço que já pode ser ouvido desde sexta-feira. Produzido por Danny L. Harle e Kevin Parker da banda Tame Impala, que serão dois dos principais colaboradores do futuro disco, Houdini abre um novo caminho no percurso de Dua Lipa, lê-se no comunicado oficial do NOS Alive. Segundo cantora e compositora, esta canção "representa as partes mais leves e libertadoras de estar solteira" e encarna "aquele sentimento das quatro da madrugada, quando a noite está prestes a terminar e estás um pouco suada, mas não queres que a festa acabe.”

"Houdini é bastante irónico: explora a ideia de que ou uma pessoa pode fazer valer o meu tempo ou eu poderei desaparecer no final da noite. Nunca se sabe onde algo nos pode levar e essa é a beleza de estar aberto ao que quer que seja que a vida põe no teu caminho. Estou entusiasmada por poder partilhar esse sentimento de felicidade desafiante com os meus fãs", afirma Dua Lipa.

A artista inglesa-albanesa de 28 anos começou a trepar no circuito da música pop a partir do Reino Unido, em 2017, com o álbum de estreia homónimo. Nesse mesmo ano, estreou-se em Portugal no festival Sudoeste. Em 2020, tornou-se num dos maiores nomes da pop com Future Nostalgia, o segundo disco, que vendeu mais de 2 milhões de cópias nos Estados Unidos e mais de quatro milhões a nível global. Em 2021, arrecadou os prémios de Melhor Álbum do Ano no Reino Unido e de Melhor Artista Feminina nos Brit Awards.

Dua Lipa regressa Portugal após dois concertos no ano passado em Braga e em Lisboa. Os bilhetes diários para o 16.º NOS Alive custam 84€, o passe de dois dias 169€ e o passe de três dias 203€. Os bilhetes já se encontram à venda nos locais habituais e no site oficial do festival.