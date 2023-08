Dua Lipa vai a tribunal por causa de possível plágio em Levitating

L. Russell Brown e Sandy Linzer acusam a cantora britânica de ter copiado elementos da sua música de 1979 Wiggle and giggle all night.

Uma juíza federal em Manhattan (EUA), Katherine Polk Failla, determinou nesta terça-feira que a estrela pop britânica Dua Lipa terá de se apresentar em tribunal na sequência de um processo que a acusa de ter plagiado uma música de 1979, Wiggle and giggle all night, no seu tema de sucesso Levitating.

O processo, aberto em Março do ano passado, alega que Levitating partilha "elementos composicionais" com Wiggle and giggle all night, tema dos compositores L. Russell Brown e Sandy Linzer. Elementos tais como, e nomeadamente, a melodia vocal de abertura.

Os advogados de defesa argumentaram, na decisão judicial desta terça-feira, que era implausível acreditar-se que Dua Lipa, de 27 anos, ouviu Wiggle and giggle all night antes de escrever Levitating.

Failla concordou, porém disse que os queixosos alegaram uma quantidade suficiente de "factos" para argumentar que as canções são tão "surpreendentemente semelhantes", partilhando um "ritmo repetitivo" e uma "melodia característica", que Dua Lipa deve ter feito plágio.

"O tribunal não pode excluir a possibilidade de os queixosos provarem semelhanças notáveis", escreveu Failla.

Jason Brown, advogado dos queixosos, referiu em comunicado que eles "têm grande respeito pelos artistas de hoje". "Mas", salientou, "se o seu material é usado, tem de haver atribuição e compensação adequadas". "Estamos ansiosos para investigar e levar este caso a julgamento."

L. Russell Brown e Sandy Linzer alegam ainda que Levitating copiou uma outra música cujos direitos autorais são seus, Don Diablo.

Levitating, do álbum Future Nostalgia, passou 77 semanas na tabela de vendas Hot 100, da Billboard, nos Estados Unidos. Foi ainda a música que arrecadou o primeiro lugar na tabela de final de ano da Billboard em 2021.

Em Junho, um juiz federal de Los Angeles rejeitou um processo que acusava Dua Lipa de em Levitating ter copiado uma música de 2017 do grupo de reggae Artikal Sound System. Um outro processo, bem mais recente (foi movido em Los Angeles no passado 31 de Julho), afirma que a britânica nunca obteve permissão do músico Bosko Kante para incluir uma gravação do produtor ganês com a sua talk box em remisturas de Levitating.