Bióloga marinha Maria José Costa distinguida com o Grande Prémio Ciência Viva

A bióloga marinha Maria José Costa foi distinguida com o Grande Prémio Ciência Viva 2023, pelo seu contributo para a literacia sobre os oceanos, anunciou esta segunda-feira, 13 de Novembro, a entidade promotora do galardão.

Trata-se da principal categoria dos Prémios Ciência Viva, atribuídos anualmente pela Ciência Viva — Agência Nacional para a Cultura Científica e Tecnológica.

Maria José Costa é professora catedrática aposentada da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, investigadora do Mare — Centro de Ciências do Mar e do Ambiente e vice-presidente da Amonet — Associação Portuguesa de Mulheres Cientistas.

Nas restantes categorias, o Prémio Ciência Viva Educação distinguiu o Concurso Nacional Jovens Cientistas, da Fundação da Juventude, o Prémio Ciência Viva Media foi para Miguel Gonçalves, apresentador de uma rubrica sobre espaço na RTP, e o Prémio Ciência Viva Publicidade foi concedido a uma campanha da Ikea de montagem de móveis com "instruções intuitivas, acessíveis e inclusivas".

Os prémios visam "distinguir personalidades e entidades com intervenções de mérito na divulgação científica e tecnológica" e são habitualmente entregues em 24 de Novembro, Dia Nacional da Cultura Científica.