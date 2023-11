Duarte Cordeiro não se demite: “Estou de consciência tranquila”

“Não fui constituído arguido, não tenho nenhuma convicção que o vá ser, pelo contrário.” Foi com convicção que o ministro do Ambiente, Duarte Cordeiro, respondeu aos jornalistas esta segunda-feira à noite, à saída da audição na Assembleia da República sobre a proposta do Orçamento do Estado para 2024.

Ao início da noite, enquanto o ministro era ouvido pelos deputados das comissões de Orçamento e Finanças e do Ambiente e Energia, o Observador noticiou que o juiz de instrução Nuno Dias Costa, depois de ouvir os cinco arguidos da Operação Influencer detidos na semana passada, considerou que vários crimes económico-financeiros imputados pelo Ministério Público estão “fortemente indiciados”. Entre eles, o crime de oferta indevida de vantagem relacionado com João Galamba e Duarte Cordeiro devido a refeições pagas pelos gestores da Start Campus, num valor total superior a dois mil euros.

Respondendo aos jornalistas, Duarte Cordeiro reforçou que as notícias falam em oferta de vantagem. “Não fala de recebimento de vantagem. Não muda nada em relação à minha pessoa”, assegura. “Estou tranquilo relativamente ao exercício de todas as competências que desempenhei no Ministério do Ambiente”, garantiu o ministro.

Questionado se considera demitir-se se for constituído arguido, afirmou que, “se tal acontecesse, imediatamente falaria com o PM para avaliar as condições de continuar no Governo”. Mas voltou a reforçar: “Não penso que vá ser constituído arguido, não tenho qualquer expectativa nesse sentido, estou de consciência tranquila.”

Que jantares foram esses, então? O ministro explicou aos jornalistas que é comum optar-se por reunir em almoços e jantares. “Nada disso significa qualquer tipo de postura que não represente a defesa do nosso interesse público”, afirmou. “Estamos relativamente tranquilos relativamente às decisões que tomamos durante o exercício das nossas funções.”

À semelhança dos esclarecimentos que tinha prestado aos deputados na audição sobre a proposta para o Orçamento do Estado para 2024, que durou cerca de cinco horas, Duarte Cordeiro recordou que os membros e funcionários do Ministério do Ambiente e Acção Climática colaboraram com “as 15 horas de buscas” da Operação Influencer, na terça e quarta-feira, num processo que, sublinha o ministro, se encontra numa fase de investigação, quando ainda “não há dedução de acusação”.

“Se há alguma decisão que tenhamos tomado que gere algum grau de preocupação relativamente à defesa do interesse público, digo-lhe inequivocamente que não”, concluiu Duarte Cordeiro.