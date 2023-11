Costa pede desculpa e tenta defender a sua imagem e a de Portugal

Com o pretexto de defender a imagem de Portugal perante os investidores estrangeiros, António Costa, primeiro-ministro demissionário, defendeu-se a si próprio e afastou-se de duas das pessoas do seu círculo mais próximo, Vítor Escária e Diogo Lacerda Machado. Ao mesmo tempo, envolveu o Presidente da República na escolha de Mário Centeno para primeiro-ministro como alternativa a legislativas antecipadas, e colocou o ónus do seu futuro político no andamento do processo judicial em que está envolvido.

