Congressos são a rampa de lançamento dos partidos para as legislativas

As reuniões magnas do PSD e Iniciativa Liberal vão decorrer ainda este ano. O congresso do PS realiza-se nos dias 6 e 7 de Janeiro e o congresso nacional do Chega decorre no fim-de-semana seguinte.

É já num contexto de pré-campanha para as eleições legislativas antecipadas, marcadas para 10 de Março, que as próximas reuniões magnas dos partidos vão decorrer. E, com o país mergulhado numa crise política, os congressos (extraordinários) e as convenções nacionais do PSD, Iniciativa Liberal, PS e Chega ganham maior importância e outra dimensão política, devendo mesmo funcionar como rampa de lançamento para as legislativas.