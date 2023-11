PGR esclarece que abriu investigação ao primeiro-ministro há 24 dias

O Ministério Público esclareceu esta sexta-feira que o inquérito que visa o primeiro-ministro, António Costa, e corre junto do Supremo Tribunal de Justiça foi aberto há 24 dias, ou seja, a 17 de Outubro.

A informação é referida num esclarecimento feito pela Procuradoria-Geral da República (PGR) pouco antes das 20h que acrescenta alguma informação à nota emitida na passada terça-feira a propósito da Operação Influencer. A nota é emitida depois de o PÚBLICO ter insistido na necessidade do Ministério Público esclarecer esta e outras questões relativamente ao caso que investiga a prática de eventuais crimes associados a quatro negócios (dois do lítio, um do hidrogénio e outro relativo a um megaprojecto para instalar um campus de data centers, em Sines).

Além da referência à data, a PGR sublinha que “o Ministério Público se encontra vinculado por imposição legal” a abrir um inquérito “sempre que obtém notícia da eventual prática de factos criminalmente relevantes” e esclarece que a investigação corre junto do Supremo, porque “o Código de Processo Penal” atribui um “foro especial ao primeiro-ministro”.

Apesar de as investigações estarem separadas, diz a PGR, “a conexão” existente entre os factos que integram os dois inquéritos “justifica e exige que a investigação de ambos prossiga articuladamente”. O Ministério Público adianta ainda que a operação efectuada na passada terça-feira, no âmbito da qual foram realizadas 42 buscas, detidas cinco pessoas e constituídas arguidas mais quatro levaram à recolha de “material probatório”, incluindo um acervo documental e digital, que exigem uma “exaustiva análise”.

E remata: “Sem descurar essa exigência, as investigações prosseguirão com as necessárias diligência e celeridade, visando o seu encerramento no mais curto prazo.”