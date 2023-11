Influencer argentino detido por usar acreditação falsa em concerto de Taylor Swift

Uki Deane foi notícia no fim de Outubro por tentar superar o recorde mundial para o maior número de pessoas vestidas de Homem Aranha. Juntou cerca de mil entusiastas no Obelisco de Buenos Aires.

O influencer argentino Uki Deane foi detido por ter tentado entrar, na tarde de quinta-feira, no concerto de Taylor Swift, no Estádio Monumental de Núñez, em Belgrano​, recorrendo a uma acreditação falsa para a imprensa. Deane, que reúne mais de 400 mil seguidores no Instagram, foi notícia global no fim de Outubro, depois de tentar quebrar um recorde do Guinness, que aguarda validação.

De acordo com as autoridades, citadas pelo jornal argentino La Nación, três jovens foram detidos pela Direcção de Grandes Eventos da Polícia Municipal numa das entradas do estádio “por tentarem entrar no espectáculo de Taylor Swift sem bilhetes ou com credenciais falsas”, acrescentando que “um dos detidos foi o que convocou uma multidão no Obelisco”. Esta não é a primeira vez que Deane tenta entrar num concerto sem bilhete. Em Março, foi apanhado a tentar o mesmo no Hipódromo de Palermo.

Foto O influencer apresentou uma acreditação como jornalista que se revelou falsa dr

Uki Deane é um viajante que usa o Instagram para partilhar as suas aventuras pelo mundo, da Antárctida ao deserto do Sara. No dia 29 de Outubro, cumpriu a façanha de juntar, em torno do Obelisco de Buenos Aires, cerca de mil pessoas vestidas de Homem Aranha, com o objectivo de ultrapassar o recorde mundial, detido pela Malásia, onde se reuniram 685 Homens Aranha.

O Aranhaverso Argentina, como se chamava o evento, foi organizado também como uma missão solidária: aos participantes foi pedido que levassem consigo um qualquer alimento não perecível para ser entregue a cozinhas sociais.

O feito aguarda validação do Guinness World Records.