Club Makumba celebram “memórias felizes” com Maragato e anunciam álbum para 2024

No final de um ano que encontrou os Club Makumba embrenhados nas “One Shot Sessions”, que levaram ao Musicbox convidados como João Barradas, Moullinex e João Gomes (dos Fogo Fogo e Orelha Negra), o quarteto lança o primeiro single do próximo álbum, com lançamento previsto para 2024. Aliás, as sessões do Musicbox já se integravam no processo de preparação desse novo disco, sendo Maragato, o tema agora em estreia, o primeiro produto visível de tais experiências.

Os Club Makumba, quarteto formado por Tó Trips (guitarra), João Doce (bateria e percussões), Gonçalo Prazeres (saxofones) e Gonçalo Leonardo (baixo e contrabaixo), no texto que acompanha o lançamento deste novo single e videoclipe, apresentam Maragato como uma música que “remete para momentos e memórias felizes da banda na estrada”. Uma música, acrescentam, “sem tempo, nem territórios, nem barreiras – podemos estar numa noite quente nos trópicos, numa eira portuguesa numa festa de verão ou num clube nocturno de uma grande metrópole”.

Já o vídeo, com animação e realização de Chikolaev, feito à base de imagens a preto e branco com intervenções gráficas coloridas, baseia-se, ainda segundo os Club Makumba, “numa colecção de recolhas etnográficas, acentuando a diversidade, em que a nossa música e a dança são a narrativa”. O grafismo escolhido, afirmam, “reforça a palavra e a resistência, mostrando que em qualquer circunstância podes contribuir para uma sociedade mais justa”.