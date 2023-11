Fadista Geadas estreia-se em disco aos 26 anos com o álbum Outros Amores

Vencedor da Grande Noite do Fado aos 9 anos e a partir daí presença regular em casas de fado e festivais, Geadas estreia-se nas lides discográficas aos 26 anos, com Outros Amores.

Os anos que leva de fado (18) já são mais de dois terços daqueles que tem de vida (26), mas só agora é que José Geadas lançou um primeiro álbum, com 12 fados, intitulado Outros Amores e assinado apenas Geadas. Chega esta sexta-feira às plataformas digitais e às lojas, com etiqueta da DoubleRep e apoiado pelo Município de Borba, pela Sociedade Portuguesa de Autores e pelo Museu do Fado, onde irá ser apresentado, em sessão pública, no dia 23 de Novembro.