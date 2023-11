No Leffest, vamos andar dentro do cinema de Godard

Integrada no Leffest, a exposição Éloge de l’image — Le Livre d’image arranca sábado no Palácio Sinel de Cordes, Lisboa. É obra de Fabrice Aragno, amigo e colaborador próximo de Jean-Luc Godard.

É de bom humor, mas não sem alguma tristeza que Fabrice Aragno (Neuchâtel, 1970) recusa a condição de especialista em Jean-Luc Godard (1930-2022). “Se for especialista, é no Jean-Luc, não em Godard”, diz, enquanto nos acompanha pelas salas do Palácio Sinel de Cordes, Lisboa. “Há muita gente que sabe mais do que eu sobre Godard, há muitos livros, textos que ajudaram a construir uma imagem. Quando o conheci, ele era apenas Jean-Luc e assim foi quando desapareceu. Já o mundo ficou sem o Godard.” Colaborador próximo do cineasta suíço, Aragno está em Lisboa a realizar — é esse o termo —​ Éloge de l’image —​ Le Livre d’image, exposição que nos leva ao interior de Le Livre d'image, obra realizada por Godard em 2018 (estreada em Portugal com o título O Livro de Imagem).