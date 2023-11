Francisca Carvalho no êxtase das cores e das figuras

Francisca Carvalho põe em movimento a pintura, excitando as suas formas, as suas histórias e os nossos sentidos. Para nos oferecer, longe da violência, um santuário vivo.

Em 2021, a propósito das obras que Francisca Carvalho mostrou em Às nonas, Midas nos dedos medram e mondam, na Galeria Municipal de Almada, empregou-se, com a devida prudência, o termo “transe” para descrever o efeito que produziam. Já diante das pinturas (e desenhos) de Pantalons pour attirer le vent, patente no Pavilhão Branco das Galerias Municipais de Lisboa, com a curadoria de Antonia Gaeta, talvez seja pertinente falar de enlevo ou – citando a historiadora de arte francesa Marianne Roland-Michel – de uma consonância directa prévia à crítica ou à adesão estética. Porque num primeiro momento, o do encontro com estas obras, a disposição racionalista e analítica parece suspensa pela sensualidade livre que as caracteriza.