Oposição quer eleições antecipadas. PSD aceita calendário que permita aprovação do OE

Nas audiências com o Presidente da República, o PS propôs a nomeação de um novo primeiro-ministro na actual maioria socialista. À direita, IL reiterou que não quer coligação pré-eleitoral com o PSD.

Com quase toda a oposição a reclamar eleições antecipadas na sequência da demissão do primeiro-ministro, só PSD e Chega aceitam um calendário eleitoral que permita aprovar a proposta de Orçamento do Estado para 2024 (OE2024) e que dê margem ao PS para escolher um novo líder. Nas audiências aos representantes partidários, que decorreram esta quarta-feira, o Presidente da República só por uma vez, por parte do PS, ouviu uma outra proposta para ultrapassar a crise política: a nomeação de um primeiro-ministro no quadro da actual maioria e de um novo governo.