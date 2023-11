No final de uma semana marcada por sondagens desanimadoras para as hipóteses de reeleição do Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, em 2024, o Partido Democrata somou uma série de importantes vitórias eleitorais na terça-feira, incluindo em estados e distritos onde Donald Trump triunfou com facilidade em 2016 e em 2020 — um sucesso obtido, em grande parte, à boleia de uma forte oposição no país ao fim do direito ao aborto.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt