Luta pelo direito ao aborto dos EUA alimenta vitórias eleitorais do Partido Democrata

No final de uma semana marcada por sondagens desanimadoras para as hipóteses de reeleição do Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, em 2024, o Partido Democrata somou uma série de importantes vitórias eleitorais na terça-feira, incluindo em estados e distritos onde Donald Trump triunfou com facilidade em 2016 e em 2020 — um sucesso obtido, em grande parte, à boleia de uma forte oposição no país ao fim do direito ao aborto. Neste Fogo e Fúria ouvimos a análise de Alexandre Martins.

