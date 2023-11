Praça do Martim Moniz será transformada num “novo jardim para as pessoas”

Um novo “jardim permeável e naturalizado, destacado e protegido do ruído da cidade” e que se quer “confortável e abrigado” e, ao mesmo tempo, “aberto sobre a colina da Mouraria”, constitui-se como a peça central da intervenção a ser realizada no Largo do Martim Moniz. O projecto vencedor do concurso internacional para a operação de requalificação de uma das mais emblemáticas praças de Lisboa, da autoria do atelier das arquitectas paisagistas Filipa Cardoso de Menezes e Catarina Assis Pacheco, prevê ainda uma profunda alteração do esquema de circulação viária.

