O festival de cinema que nos mostra como as mulheres vêem o Mediterrâneo faz dez anos

O Olhares do Mediterrâneo – Women Film Festival chega à décima edição. Só que não há uma festa grande, nem um evento especial que celebre a longevidade deste festival composto exclusivamente de cinema feito por mulheres na bacia do Mediterrâneo. "Até tínhamos pensar fazer qualquer coisa", conta ao PÚBLICO a co-directora, a tradutora Sara David Lopes "mas acabámos por não conseguir fazer como queríamos e optámos por apenas assinalar que são dez anos".

O festival sediado em Lisboa, onde terá como poisos o Cinema São Jorge, a Cinemateca, o ISCTE e o Goethe-Institut, arranca esta quinta-feira e estende-se até à próxima semana, terminando no dia 16 – a seguir, de 17 a 19, instala-se em Setúbal. O filme de abertura, You Resemble Me, de Dina Amer, que passa no São Jorge, tem produção executiva de Spike Lee e Spike Jonze, bem como de Riz Ahmed e Alma Ha'rel. É inspirado nos tempos de Amer como jornalista da Vice News, organização para a qual cobriu em 2015, na ressaca dos atentados terroristas em Paris, um raide policial em Saint-Denis. A narrativa oficial que então reproduziu sobre Hasna Aït Boulahcen, retratando-a como "a primeira mulher bombista suicida da Europa", revelar-se-ia falsa. O filme "trata da radicalização de mulheres ocidentais que vivem em França", conta a directora.

O encerramento fica a cargo de Watchtower (2012), da turca Pelin Esmer, na Cinemateca. "Foi o primeiro filme que passámos na abertura da primeira edição dos Olhares. É um encerramento simbólico e sentimental", explica Sara David Lopes.

Serão, ao todo, quase 60 filmes de 22 países, divididos por várias secções: as competições de longas e de curtas-metragens; Começar a Olhar, para os filmes de escolas; e Travessias, dedicada a filmes sobre migrações, racismo e colonialismo. Para a competição de longas-metragens, cujo júri é composto por Amal Ramsis, Amaya Sumpsi e Irina Pampim, foram seleccionados The Matchmaker, de Benedetta Argentieri, documentário sobre Tooba Gondal, a mulher britânica que levou muitas mulheres ocidentais a juntarem-se ao dito Estado Islâmico, The Wedding Parade, da curda síria Sevinaz Evdike, centrado em três jovens na fronteira entre a Síria e a Turquia, bem como Foragers, da palestiniana Jumana Manna.

Sobretudo tendo em conta a actual ofensiva israelita na Faixa de Gaza, a organizadora comenta que é um filme fortíssimo. "Não abordando o conflito [israelo-palestiniano] directamente, mostra o impacto que tem no quotidiano das pessoas. Os palestinianos querem colher uma erva que usam na cozinha, mas não estão autorizados a entrar nos campos em Israel, e os israelitas aproveitam essa necessidade para cultivar e vender mais caro", elabora.

A competição de longas-metragens completa-se com Quatro Mulheres ao Pé da Água, de Cláudia Clemente, com Maria do Céu Guerra, Ana Padrão ou Miguel Borges, e Uma Situação Temporária, de Ânia Bento, "sobre as questões da habitação", que servirá de mote para um debate.

O festival vai crescendo aos bocadinhos, edição após edição, nota Sara David Lopes: "Continua a ser um desafio muito interessante, conseguimos concretizar bastante com pouco, com recursos limitados a vários níveis. Temos tido um crescimento gradual, mas cauteloso, porque também não queremos dar passadas maiores do que a perna", resume. No ano passado, passou a haver um país convidado, nesse caso o Líbano. Este ano será a Turquia, celebrada num programa que leva à Cinemateca "20 anos de cinema turco".

A décima edição traz também com ela um novo programa, chamado Indústria. Consistirá em três actividades sobretudo destinadas a "profissionais do meio, com uma masterclass e um workshop de escrita criativa, além de um debate sobre programação de festivais de cinema para mulheres". Benedetta Argentieri, responsável por The Matchmaker, dá a masterclass, enquanto Cláudia Clemente, de Quatro Mulheres ao Pé da Água, orientará o workshop.